Nach Balkoneinsturz: 76-Jährige und 81-Jähriger in Albstadt verletzten sich schwer

ALBSTADT. Zwei Personen sind am Freitagnachmittag in Ebingen beim Einsturz eines Balkons schwer verunglückt. Eine 76-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann hatten sich auf dem Balkon im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses in der Klarastraße aufgehalten, als dieser teilweise einstürzte. Das Ehepaar stürzte ebenfalls in die Tiefe. Beide Senioren wurden bei dem Absturz aus etwa vier Metern Höhe schwer verletzt. Während der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste, wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Auch eine Besucherin, die nicht abgestürzt und unverletzt geblieben war, wurde wegen des erlittenen Schocks in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr war zur Absicherung des am Gebäude verbliebenen Teils des in Holzkonstruktion angebauten Balkons vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen, wie es zu dem Einsturz kommen konnte, dauern noch an. (pol)