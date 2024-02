Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Musiker Isaak aus dem nordrhein-westfälischen Espelkamp vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest am 11. Mai im schwedischen Malmö. Das entschied ein Publikums- und Juryvoting in der Nacht zu Samstag in Berlin im Rahmen der Sendung »Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024« im Ersten.