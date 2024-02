Aktuell Schlaglichter

Kreise: CDU unterstützt Kandidatur von der Leyens einstimmig

Die CDU will Ursula von der Leyen als Kandidatin für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission vorschlagen. Von der Leyen sei am Montag einstimmig vom CDU-Vorstand nominiert worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus dem Parteigremium.