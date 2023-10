Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft hat gegen den in Duisburg festgenommenen vorbestraften Islamisten Haftbefehl beantragt. Das sagte ein Behördensprecher am Mittwoch der dpa. Er soll in Duisburg einem Haftrichter vorgeführt werden, weil er sich zu einem Mord bereit erklärt haben soll.