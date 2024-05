Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben wie im Vorjahr die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team von Trainer Alexander Straus siegte am Samstag in der Bundesliga mit 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen und kann an den beiden letzten Spieltagen nicht mehr von Verfolger VfL Wolfsburg eingeholt werden.