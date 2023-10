Aktuell Schlaglichter

Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland - Auch EM 2032 vergeben

Die Fußball-Europameisterschaft 2028 findet in Großbritannien und Irland statt. Zudem vergab die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag in Nyon die EM 2032 an Italien und die Türkei.