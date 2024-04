Eninger Baumschule Rall - die Spezialisten für Bäume und Sträucher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eningen.ENINGEN. Gerade sind »Lagerstroemia« und »Sieben Söhne des Himmels« angesagt. Auch bei Bäumen und Sträuchern gibt es Trends und wenn hier jemand Bescheid weiß, dann die Spezialisten von Rall Baumschulen in Eningen. Denn das Unternehmen feiert in diesen Tagen das 175-jährige Bestehen und sieht sich als älteste Baumschule in Süddeutschland.

Große Bäume

Wer sich auf dem zweieinhalb Hektar großen Verkaufsgelände in Eningen umsieht, ahnt schon, worauf dieses Unternehmen spezialisiert ist: auf große Bäume. Überall stehen vier bis fünf Meter hohe Gehölze, die bis zu 15 Jahre alt sind. Das Wurzelwerk ist mit einem Jutetuch und einem Drahtkorb balliert.

Peter Bock (links) und sein Neffe Tobias Sonntag Foto: PR Peter Bock (links) und sein Neffe Tobias Sonntag Foto: PR

Auf einem Lkw liegt eine große, weiß blühende Felsenbirne, welche fast die ganze Ladefläche einnimmt. In erster Linie sind es Garten- und Landschaftsbaubetriebe sowie Landschaftsarchitekten, aber auch Städte und Gemeinden, die Bäume in dieser Größe und in größerer Zahl ordern. Rall verschönert also Innenstädte, Dorfkerne und Firmengrundstücke mit frischem Grün.

Der Verkauf an Privatleute macht aber immerhin 30 Prozent des Geschäfts aus.»Der Privatverkauf ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen«, sagt Peter Bock. Er hat 2005 von seinem Vater Wilhelm August die Geschäftsführung übernommen. Sein Großvater Wilhelm hatte 1926 eine Enkelin von Gottlob Rall, einem Sohn des Unternehmensgründers Wilhelm Rall geheiratet.

Große Bäume Foto: PR Große Bäume Foto: PR

Mehr Privatverkauf

Peter Bock will den Privatverkauf weiter stärken. Neben Bäumen und Sträuchern bietet Rall eine große Auswahl an Stauden. Das sind Blütenpflanzen, die sich zur Herbstzeit wie[1]der ganz in die Wurzel zurückziehen und im Frühjahr frisch ausschlagen, zum Beispiel Rittersporn, Frauenmantel, viele Astern oder Sonnenhut und Lilien. »Das Thema Stauden hat eine große Entwicklung genommen«, sagt Bock. Ähnliches gilt für Hecken. Wenn die Leute in ihr Haus einziehen, wollen sie auf der Terrasse oder dem Balkon gleich Privatsphäre haben, berichtet Peter Bock. Also sind Hecken pflanzen von einer bestimmten Größe gewünscht. Bei Rall wachsen gut ein Dutzend akkurat geschnittener Musterhecken. Im Trend ist hier gerade die Glanzmispel, die im Frühjahr leuchtend rote Blätter aus treibt, die sich erst später grün färben.

Rall-Mitarbeiterin beim Gießen Foto: PR Rall-Mitarbeiterin beim Gießen Foto: PR

Rall zieht viele Pflanzen und Bäume auf seinem zehn Hektar großen Areal nahe Glems selbst, kauft aber auch große Mengen zu. Es wachse eben nicht alles auf den schweren und kalkhaltigen Böden am Albrand,so Bock. Aber was dort wächst, wird von Gärtnerinnen und Gärtnern liebevoll gehegt, gepflegt, gegossen oder fachkundig geschnitten. Das Ausgraben von Pflanzen übernehmen heute nur noch Maschinen, das Pflanzen ist jedoch nach wie vor Handarbeit. In der Hauptsaison arbeiten bis zu 25 Leute bei Rall.

Viele haben eine Ausbildung zur Gärtnerin oder zum Gärtner mit der Fachrichtung »Baumschule« abgeschlossen, natürlich bei Rall. Peter Bock, heute 52 Jahre alt und die fünf[1]te Generation, ist der erste Inhaber, der keine Ausbildung zum Baumschulgärtner hat. Er ist Diplom-Ingenieur für Landschaftsökologie und -planung. Bock sorgt auch für das öffentliche Engagement seines Familienbetriebs. Seit 20 Jahren ist er auf regionalen Verkaufs-Märkten wie der Gartenmesse »GardenLife« und dem Rosenmarkt in Mössingen aktiv.

Expertise bei Obst

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern engagieren sich einige ehrenamtlich als LOGL-geprüfte Obst- und Gartenfachwarte (Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft) in Obst- und Gartenbauvereinen und in der Fachvereinigung Obstbau im Landkreis Reutlingen. Wo möglich bringen sie ihre Expertise ein, zum Beispiel wenn die Fachvereinigung bei Obstsortenausstellungen Hunderte von Apfel- und Birnensorten präsentiert. »Wir verkaufen viel an Obst- und Gartenbauvereine«, sagt Peter Bock. Sein Lieblingsbäumchen ist allerdings keine Obstsorte – es ist der Persische Eisenholzbaum, seiner Herbstfärbung und des malerischen Wuchses wegen. (GEA)

Umfangreiches Jubiläumsprogramm bei Rall Baumschulen

Freitag, Samstag, 20., und am Sonntag, 21. April, lädt Rall Baumschulen in Eningen, Sulzwiesenstraße 1, anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens zu einem großen Jubiläums-Gartenfest ein. Bürgermeister Eric Sindek wird am Sonntag um 12 Uhr ein Grußwort sprechen. Jeweils von 11 bis 17 Uhr gibt es Musik, Leckereien, ein Kinderprogramm, Führungen und Vorträge. So spricht Peter Bock am Samstag um 15 Uhr über das Thema Bäume. In seinem Vortrag »Die Klimahelden« führt der Rall-Inhaber Kinder durch die Geschichte starker Bäume, die für die Menschen und für die Firma eine Rolle spielen.

Am Sonntag um 15 Uhr geht es um das Thema »Vom Sämling zum Baum«. Bock schildert, welche Zuwendung Bäume von klein auf in seiner Baumschule erhalten. Und noch mehr Wissen über Natur, Obst und Garten: Besucherinnen und Besucher können das Gartenfest nutzen, um von den Kreisfachleuten für Obst- und Gartenbau Informationen zu bekommen. Der Bund Naturschutz Alb-Neckar berichtet am Sonntag Spannendes über Wildbienen. Unter dem Motto »Altes & Zeitgenössisches« zeigt der Rangenberghof Gartendünger aus Wollpellets. Es gibt Walnussöl, Flechtkunst, Garten- und Forstgeräte sowie alles über die Kunst des Spalierobstbaus. (GEA)