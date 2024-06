Aktuell Schlaglichter

Deutschland im EM-Viertelfinale gegen Spanien

Spanien ist der Viertelfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM. Der dreimalige Europameister gewann sein Achtelfinale am Sonntag in Köln gegen Außenseiter Georgien mit 4:1 (1:1) und trifft am kommenden Freitag in Stuttgart auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.