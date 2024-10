Bitte aktivieren Sie Javascript

Die als Teil der UN-Truppe Unifil vor der libanesischen Küste eingesetzte Korvette »Ludwigshafen am Rhein« hat inmitten wachsender Spannungen in der Region eine anfliegende Drohne abgewehrt. Der unbemannte Flugkörper sei vor der Küste des Libanons mit einem Abwehrsystem kontrolliert zum Absturz gebracht worden, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.