Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine F-16-Kampfjets liefern. Das teilte das Verteidigungsministerium in Kopenhagen am Sonntag mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach bei einem Besuch in den Niederlanden von einem Durchbruch. Er erwartet demnach 42 Jets.