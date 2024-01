Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei US-Soldaten sind bei einem Drohnenangriff in Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze getötet und viele weitere verletzt worden. Der Anschlag sei »von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen« verübt worden, die in Syrien und im Irak operierten, teilte US-Präsident Joe Biden am Sonntag mit.