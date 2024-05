Bitte aktivieren Sie Javascript

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Champions-League das deutsche Finale am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund verpasst. Das Team von Trainer Thomas Tuchel verlor nach dem 2:2 im Hinspiel das Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch bei Real Madrid mit 1:2 (0:0).