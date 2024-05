Bitte aktivieren Sie Javascript

Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League erreicht. Der deutsche Fußballmeister kam im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom am Donnerstag zwar nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus, ist dank des 2:0 im Hinspiel aber trotzdem für das Endspiel in Dublin qualifiziert.