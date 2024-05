Bitte aktivieren Sie Javascript

Bayer Leverkusen hat den DFB-Pokal gewonnen und die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte mit dem Double gekrönt. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich am Samstagabend in Berlin trotz langer Unterzahl wegen einer Gelb-Roten Karte mit 1:0 (1:0) gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern durch.