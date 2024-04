Auto und Lkw stoßen bei Rottenburg zusammen: 24.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Beträchtlicher Schaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 24.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 28 entstanden. Kurz nach 6.30 Uhr waren ein 68-jähriger Laster-Fahrer und eine 49 Jahre alte Ford-Lenkerin nebeneinander auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Rottenburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich der Brücke über den Neckar zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei das Auto um die eigene Achse gedreht und mehrere Meter vor dem Lkw hergeschoben wurde. Danach querte der Ford den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß noch mit den Leitplanken zusammen.

Er musste später abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (pol)