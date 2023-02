Katastrophe

In Reutlingen werden Hilfsgüter und Spenden gesammelt

Am Tag nach der verheerenden Katastrophe, die unzählige schwere Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion verursacht haben, ist die Hilfe für die überlebenden Menschen dort angelaufen. Auch in Reutlingen und der Region sammeln Organisationen und Privatleute Spenden und Hilfsgüter.