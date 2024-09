»Wir kümmern uns gewissenhaft«

Viele wissen nicht so genau, was da alles dahintersteckt": Diesen Eindruck haben die Diplom-Betriebswirtin Sandra Weber und ihr Bruder, Architekt Andreas Hahn, oft, wenn sie mit angehenden Immobilienverkäufern ins Gespräch kommen. Wann wurde im Haus etwas erneuert? Was für Dokumente sind nötig? Welche Maßnahmen – vom Ausräumen der Wohnung bis zur Gartenpflege – sollten umgesetzt werden, um für einen optimalen ersten Eindruck zu sorgen? Bei all diesen Punkten geben die Geschwister praktische Hilfestellung. Sie führen in zweiter Generation das 1970 gegründete Immobilienbüro ihres Vaters weiter. Wenig vertraut mit der Materie sind ihrer Erfahrung nach häufig auch interessierte Immobilienkäufer. Was verlangt die aktuelle Gesetzeslage an Sanierungsmaßnahmen? Sind eventuell Schadstoffe im Haus verbaut, die einen späteren Umbau zu einer teuren Angelegenheit machen? "Wir sind ein Maklerbüro, das sich gewissenhaft und allumfassend kümmert", versichert Sandra Weber. Dem Erstkontakt folgt eine ausführliche Besichtigung der Immobilie, in die Andreas Hahn sein architektonisches Fachwissen mit einbringt. Seine Werteinschätzung orientiert sich an den vielen individuellen Faktoren eines Gebäudes. Verkäufer bekommen so eine nachvollziehbare Preisfindung an die Hand. Das setzt sie klar in Vorteil gegenüber einer Selbstvermarktung, die möglicherweise nur auf einer pauschalen Preiseinschätzung aus dem Internet basiert. Es sei daher kein Wunder, wenn aktuellen Statistiken zufolge zirka zwei Drittel aller Verkäufe von Maklern begleitet werden. Die Geschwister sind sich einig: "Ein Profi an der Seite gibt Sicherheit in allen Phasen dieses komplexen Prozesses". (gw)

Franz Hahn Immobilien OHG

Kaiserstr. 79

72764 Reutlingen

Tel.: 07121-17066

info@immobilien-hahn.com

www.immobilien-hahn.com