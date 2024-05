So bequem wie ein Wertpapier

So könnte, wie auf dieser unverbindlichen Illustration, das Bauvorhaben»Wohnen mit Weitblick« einmal aussehen

»Immobilien haben sich in den letzten 50 Jahren als zentraler Baustein für den Vermögensaufbau, die Altersvorsorge und zur Sicherung gegen Inflation bewährt. Und Immobilien sind seit über 50 Jahren das Geschäft unseres Familienunternehmens: von der Projektentwicklung, über das klassische Maklergeschäft, dem Kauf und Verkauf, Vermietung bis zur Hausverwaltung«, das sagt Dr. Claudius Rall, Geschäftsführer von Dr. Rall Immobilien.

Lukrative Abschreibung

Das in der Region Reutlingen/Tübingen fest verwurzelte Unternehmen entwickelt und konzipiert in besten Lagen nicht nur Neubauten für Kapitalanleger und Eigennutzer, sondern vermietet und verwaltet auch Neubau- und Bestandsobjekte sowie Gewerberäume aller Art.

Besonders gefragt sind seiner Erfahrung nach - auch aufgrund der seit 22. März 2024 geltenden, erheblichen Steuervorteile - Wohnungen als Kapitalanlage, zur Alterssicherung und zur Absicherung gegen die Inflation.

Ein Markenzeichen des Unternehmens sind exklusive Bauprojekte in erstklassigen Lagen. »Aktuell haben wir in Pfullingen mit dem Neubauvorhaben ‚Wohnen mit Weitblick‘ begonnen, das mit einmaligen Aussichten auf die Achalm und den Albtrauf besticht und dessen Fertigstellung für Anfang 2025 geplant ist«, berichtet Dr. Rall. »Für dieses Bauvorhaben gilt dann die von der Bundesregierung beschlossene, stark erhöhte steuerliche Abschreibung von jährlich degressiv fünf Prozent, was besonders für Kapitalanleger sehr lukrativ und vorteilhaft ist. Mit dem Verkauf der Wohnungen wird jetzt im Mai 2024 begonnen. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden.« (pr)

Dr. Rall-Immobilien | Telefon 0 71 21/2413-70 | Verkauf@Dr.Rall-Immobilien.de