Servicepaket rund um die Immobilie

Aus einer Hand gibt es für albfinanz-Immobilienkunden das komplette Programm: Von der ansprechenden Präsentation des Verkaufsobjekts dank Drohnenfotografie und virtuellen 360-Grad-Rundgängen bis zu auch kurzfristig möglichen Terminen dank guter Kontakte zu Reutlinger Notaren. »Unser siebenköpfiges Team hat das große Ganze im Blick«, betonen die beiden Geschäftsführer Slobodan Starcevic und Paul Sendler, »neben dem Verkauf und der Bewertung kümmern wir uns besonders intensiv um die Themen Finanzierung und Versicherung«.

Für diese Teilbereiche innerhalb der Immobilienvermittlung verweisen auch andere Makler in der Region ihre Kunden an die 2016 gegründete albfinanz weiter. »Unser Ziel ist, für jeden Kunden optimale Konditionen aus einem Pool von über 400 Banken herauszuarbeiten. Das macht uns unabhängig«, erklärt Starcevic, der auf 23 Jahre Erfahrung im Finanzwesen zurückblicken kann. Dabei fließen passgenaue Fördertöpfe ebenso in die Berechnungen mit ein wie ein bestehendes zinsgünstiges Darlehen.

»80 Prozent sind falsch versichert«, leitet Starcevic über zu einem weiteren albfinanz-Schwerpunkt. Die Folge seien Unterversicherungen, die sich im Schadensfall verheerend auswirken können. Ihre ebenfalls unabhängige Versicherungsberatung berücksichtige aktuelle Urteile, und ihre Software kenne die lokalen Besonderheiten albfinanz GmbH Tel. 07121 3811808 immobilien@albfinanz.de – etwa, dass in Reutlingen sogar Wasserableitungsrohre außerhalb des eigenen Grundstücks versichert werden müssen. »Wir checken in jedem Vertrag auch das Kleingedruckte«, sagt der albfinanz-Geschäftsführer.

albfinanz GmbH | Tel. 07121 3811808 | immobilien@albfinanz.de