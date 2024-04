Kompetenz mit persönlicher Note

»Ich nehme mir viel Zeit für meine Kunden«, sagt Immobilienmaklerin Inge Mohr. 1993 hat sie ihre Firma Inge Mohr Immobilien gegründet, die unter den Buchstaben I.M.I zu einem Markenzeichen in der Region herangewachsen ist.

So vereinbart sie beispielsweise in vielen Fällen auch Besichtigungstermine außerhalb der sonst üblichen Bürozeiten. »Kompetenz und Vertrauen sind sehr wichtige Komponenten beim Immobiliengeschäft«, sagt Inge Mohr. Denn immer sind große Summen im Spiel – für Käufer ist es meist die größte Investition ihres Lebens; für Verkäufer entscheidet der Erlös oft darüber, wie sich ihr Lebensstandard im Alter gestalten wird. Und beide Parteien sind in der Regel mit einem für sie völlig fremden Prozedere konfrontiert. Entsprechend wichtig ist, dass sie sich auf die Kompetenz ihrer Makler verlassen können.

Gebündelte Kompetenz

An Inge Mohrs Seite ist seit einiger Zeit ihre Tochter Maren Brücker. Die studierte Betriebswirtin mit Marketing[1]Erfahrung bringt überdies ihr digitales Know-how ins gemeinsame Büro mit ein. Routiniert lotsen die beiden Fachfrauen ihre Kundinnen und Kunden durch alle Phasen des Verkaufsprozesses: Von der ersten Besichtigung über die Wertermittlung bis zum Notartermin, der eigentlich den offiziellen Abschluss markiert. Nicht für das Mutter-TochterTeam: Dank ihrer kompetenten Begleitung hat sich aus so manchem erfolgreichen Abschluss später noch ein Folgeauftrag entwickelt. (gw)

Inge Mohr Immobilien| Forchenweg 10 | 72805 Lichtenstein-Göllesberg | Telefon 0 71 22/3456