Herausforderungen gemeinsam meistern

Die Trendwende hält an: Während sich für Immobilienkäufer das Angebot deutlich erhöht hat, ist der Verkauf von Immobilien derzeit ungleich herausfordernder als noch in der Niedrigzinsphase. Erst jüngst hat ein Immobilienbesitzer, der zunächst den Verkauf auf eigene Faust versucht hatte, sich schließlich vertrauensvoll wieder an Franz Hahn Immobilien gewandt, mit denen er schon in der Vergangenheit erfolgreich eine Immobilie verkauft hatte.

Zeichen der Wertschätzung

Stammkunden wie diesen betreut das Geschwisterpaar Andreas Hahn und Sandra Weber besonders gern, weil für sie in Folgeaufträgen die ganze Wertschätzung für das von ihrem Vater Franz Hahn 1970 gegründete Unternehmen zum Ausdruck kommt. Neukunden gewinnen sie unter anderem mit umfassen[1]der Beratung. So gibt Architekt Andreas Hahn – wenn gewünscht – auch Impulse für bauliche Optimierungen. Dank guter Vernetzung mit Energieberatern und Handwerkern erfahren Kaufinteressenten die Kosten notwendiger und wünschenswerter Renovierungen, so dass die[1]se in die Finanzierung eingeplant werden können.

Schritt für Schritt

Mit Fachwissen und viel Einfühlungsvermögen begleiten die Geschwister ihre Kunden Schritt für Schritt durch den kompletten Verkaufsprozess: vom ersten Kontakt über die Wertermittlung der Immobilie bis zum Notartermin und da[1]rüber hinaus bei der Schlüsselübergabe. »Dabei kommt es oft auch auf die Feinheiten an«, erklärt Diplom-Betriebswirtin Sandra Weber. Exemplarisch nennt sie den Energieausweis, der spätestens beim Besichtigungstermin vorliegen muss.

Franz Hahn Immobilien | OHG Kaiserstr. 79| 72764 Reutlingen | Tel.: 07121-17066 | info@immobilien-hahn.com | www.immobilien-hahn.com