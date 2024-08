Beliebte Attraktion in Warnemünde: die »Gorch Fock«, das Segelschulschiff der Deutschen Marine, macht als Gast der Hanse Sail am Passagierkai fest. Sie ist mit knapp 90 Meter Länge der größte Traditionssegler der Hanse Sail, die am 08.08.2024 eröffnet wird.

Foto: Bernd Wüstneck

