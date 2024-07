Panda-Nachwuchs: Ein Jungtier des Großen Pandas wird im Chimelong Safari Park in Guangzhou in der südchinesischen Provinz Guangdong untersucht. Mengmeng, das älteste der weltweit einzigen überlebenden Panda-Drillinge, hat am 18. Juni dieses Jahres in Chimelong ein weibliches Jungtier zur Welt gebracht

Foto: Liu Dawei

