Tierische Helfer in Mexiko: Ein junger Patient streichelt einen Hund an seinem Krankenbett. Der besondere Besuch findet im Rahmen eines Therapieprozesses statt und soll den Kindern dabei helfen, »Angst und Stress abzubauen und die Behandlung besser zu akzeptieren«, so die Leiterin des Kinderkrankenhauses in Mexiko.

Foto: Gerardo Vieyra

4/5