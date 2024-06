Alsterufer gegen Alsterufer: Mehrere tausend Schüler spielen eine Partie Schach auf dem Rathausmarkt in Hamburg. Seit 1958 treten beim weltweit größten Schulschachturnier »Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer« Schulen in und um Hamburg gegen einander an.

Foto: Ulrich Perrey

1/8