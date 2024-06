1901 Tage saß Julian Assange in Londoner Haft und wehrte sich gegen eine Auslieferung an die USA. Nun soll er doch von einem US-Gericht verurteilt werden. Aber das ist Teil eines Deals. Am Mittag landete diese Maschine, in der Assange vermutet wurde, auf einem Flughafen in Bangkok.

Foto: Sakchai Lalit

9/11