Großer Andrang in den Morgenstunden: Muslimische Pilger ziehen um die Kaaba, ein Gebäude in Würfelform der Großen Moschee in Mekka. Dort findet die jährliche Hadsch-Pilgerfahrt statt. Wegen Temperaturen von mehr als 40 Grad empfehlen die saudi-arabischen Behörden die Mittagshitze zu meiden.

Foto: Rafiq Maqbool

