Auf der Suche nach etwas Essbarem laufen diese wild lebenden Nandus in Mecklenburg-Vorpommern durch ein Roggenfeld. Tausende Kilometer von ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet in Südamerika entfernt, haben sie hier in Norddeutschland eine neue Heimat gefunden.

Foto: Jens Büttner

