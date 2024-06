Bereit zum Transport: Ein junges Krokodil sitzt in einer Plastikröhre und wartet auf den Aufbruch aus seiner Aufzuchtstation in Lausanne. Insgesamt sechzehn westafrikanische Krokodile treten nun ihre Reise nach Marokko an - sechzig Jahre nach ihrem Verschwinden aus der Region.

Foto: Valentin Flauraud

