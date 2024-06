Eine Frau berührt den Stamm eines Banyan-Baums, nachdem sie im Rahmen der Rituale zum Vat-Purnima-Fest in Prayagraj, Indien, ein Band um ihn gebunden hat. Vat-Purnima oder Vat Savitri wird an einem Vollmondtag gefeiert, an dem verheiratete Frauen für die Langlebigkeit ihrer Ehemänner beten.

Foto: Rajesh Kumar Singh

2/9