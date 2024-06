Tierisches Orakel: Noch übt Tapir Theo im Allwetterzoo in Münster mit neutralen Bällen. Doch mit Beginn der Fußball-EM wird er sich vor jedem Deutschlandspiel für einen Ball in den Nationalfarben der antretenden Teams entscheiden und so das Spielergebnis voraussagen.

Foto: Guido Kirchner

