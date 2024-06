Die Zwergohreule erholt sich in der Greifvogelstation in dem Ort Berg am Irchel nach einem Unfall von einem Schädel-Hirn-Trauma. Zwergohreulen sind die zweitkleinste Eulenart der Schweiz und sehr selten. Man schätzt, dass es in der Schweiz nur etwa 30 bis 40 Paare gibt.

Foto: Michael Buholzer

1/9