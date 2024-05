Schwimmen in schwindelnder Höhe: RNLI-Rettungsschwimmer führen Haltungen vor, die im Notfall vor dem Ertrinken bewahren sollen. Die Kampagne »Float to Live« will mit der besonderen Kulisse im Londoner Sky Pool ein Zeichen für mehr Sicherheit im Wasser setzen.

Foto: Yui Mok

5/17