Am Samstag vergangene Woche haben bei einer Islamisten-Demo in Hamburg Rufe nach einem Kalifat bundesweit für Empörung gesorgt. Als Antwort versammeln sich rund 800 Menschen an gleicher Stelle, um gegen Islamismus und Antisemitismus zu demonstrieren. Dabei sprach auch Michael Kruse (M, FDP).

Foto: Jonas Walzberg

2/11