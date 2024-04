Das dreimastige Segelschiff Belem, das das olympische Feuer nach Frankreich bringt, wird durch den Kanal von Korinth in Griechenland geschleppt. Das Schiff verließ den Hafen von Piräus mit dem Olympischen Feuer für die Olympischen Spiele in Paris und soll am 8. Mai in Marseille eintreffen.

Foto: Michael Varaklas

2/12