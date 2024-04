Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schneidet bei einem Empfang in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters in Istanbul unter Anleitung des Berliner Gastronomen Arif Keles Dönerfleisch von einem Spieß. Keles wurde eingeladen, das deutsche Staatsoberhaupt auf seiner dreitägigen Reise in die Türkei zu begleiten.

Foto: Bernd von Jutrczenka

3/16