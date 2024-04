Japanischer Frühling in aller Welt: Eine Frau im Sommer-Kimono Yukata riecht an Kirschblüten im Japanischen Garten in Bad Langensalza. Mehr als 2000 Besucher feierten das japanische Kirschblütenfest »Hanami« in Thüringen.

Foto: Michael Reichel

2/14