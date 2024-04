Eine Hand greift an die Brust der Statue »Bezaubernde Julia« in München. Die Frauenrechtsorganisation »Terre des Femmes« hat mit einer Aktion in mehreren deutschen Großstädten auf sexuelle Übergriffe aufmerksam gemacht: Dass die ausgewählten Bronzestatuen immer wieder von Passanten an den Brüsten berührt werden, hinterlasse Spuren - »genauso wie bei Betroffenen sexualisierter Gewalt«.

Foto: Peter Kneffel

1/15