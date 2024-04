Mit dem Oldtimer Motorradgeschichte entdecken: An vier Tagen können sich Interessierte in den nächsten Monaten in einem alten Ikarus-Bus von 1962 zu den vier sächsischen Motorrad-Museen fahren lassen. Busfahrer Sven Mischke fährt den Bus in Zschopau schonmal warm.

Foto: Hendrik Schmidt

2/11