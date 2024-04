In Irans Haupstadt Teheran schließen sich Menschen einem Trauerzug an. Sie gedenken den Opfern des mutmaßlich israelischen Luftangriffs vom 1. April auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Damaskus, bei dem Mitglieder der Revolutionsgarde getötet wurden.

Foto: Vahid Salemi

