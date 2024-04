Ein bulgarisches Kreuzfahrtschiff ist in der Nacht in Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) im Schleusenbereich plötzlich manövrierunfähig gewesen und gegen eine Betonmauer geprallt. Bei dem Unfall wurden elf Passagiere leicht verletzt.

Foto: Team Fotokerschi

