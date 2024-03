Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist für Krisengespräche in den Nahen Osten gereist. In Ramallah sagte sie: »Die Menschen in Gaza brauchen dringend jeden Liter Wasser und die Familien in Israel brauchen dringend ihre geliebten Familienangehörigen zurück.«

Foto: Christoph Soeder

14/15