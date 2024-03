Zwei Kabel einer Starkstromleitung hängen nur noch an wenigen Drähten über der A3. Ein Bagger mit Bohraufsatz hat an einer Baustelle die Starkstromleitung berührt und beschädigt. Mehrere Kabel sind abgerissen, die A3 ist zwischen Höchstadt-Nord und Höchstadt-Ost in beiden Richtungen voll gesperrt.

Foto: Daniel Löb

2/7