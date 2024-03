Tesla-Chef Elon Musk (und mutmaßlich sein Sohn) sind zu einem Besuch in die Gigafactoty in Grünheide bei Berlin gekommen. Dort spricht der 52-Jährige zu den Mitarbeitern und will sich ein Bild von der Lage nach dem Stromausfall infolge eines Brandanschlags machen.

Foto: Carsten Koall

2/9