Glückliche Gewinner: Philipp Fussenegger (l-r), Judy Landkammer, Produzentin Cordula Kablitz-Post und die Musikerin Peaches wurden bei den 38. Teddy Awards am Rande der Berlinale ausgezeichnet in der Kategorie »bester Dokumentarfilm« für den Film »Teaches of Peaches«.

Foto: Britta Pedersen

1/14