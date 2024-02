Anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion in die Ukraine ist Außenministerin Annalena Baerbock in das vom Krieg geplagte Land gereist. Die auf dem Bild sichtbare Verklärungskathedrale in der Hafenstadt Odessa wurde bei einem russischen Raketenangriff zerstört.

Foto: Kay Nietfeld

