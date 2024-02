In der Fußgängerampel vor dem Schweriner Schloss leuchtet der Schlossgeist »Petermännchen« in rot und grün auf. Seit einem Jahr hat die Sagengestalt das normale Ampelmännchen abgelöst. Vorausgegangen war eine mehrjährige politische Debatte in der Stadtverwaltung.

