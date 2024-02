Das ging fix: Die 174 Meter lange »Bonn« wurde in nur wenigen Tagen in Rostock repariert. Jetzt nimmt das größte Schiff der Marine wieder Kurs auf sein Nato-Einsatzgebiet. Die »Bonn« versorgt Einsatzverbände auf See mit allen notwendigen Ressourcen: Kraftstoff, Verpflegung, Material und Munition.

Foto: Bernd Wüstneck

