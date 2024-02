In Kiel stehen die Busse still: Die Verkehrsgesellschaft Verdi Nord ruft alle öffentlichen Busunternehmen zu weiteren Warnstreiks von Mittwoch bis zum Betriebsende am Freitag auf. Auch in Lübeck, Neumünster und Flensburg legen Busfahrer ihre Arbeit nieder.

Foto: Axel Heimken

5/10