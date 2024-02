Jedes Jahr vor der Oscar-Verleihung treffen sich die Nominierten zum Mittagessen. Hier kommen Robert Downey Jr. (l), Emily Blunt und Cillian Murphy zusammen. Sie alle sind für ihre Rollen im Film »Oppenheimer« nominiert, der gleich in 13 Kategorien abräumen kann. »And the Oscar goes to ...« heißt es wieder am 10. März.

Foto: Jordan Strauss

